BIST 7.912
DOLAR 29,06
EURO 31,74
ALTIN 1.894,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da kavgada kan döküldü: 1 kişi öldü!

Isparta'da kavgada kan döküldü: 1 kişi öldü!

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Isparta’nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Etem Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Y. ruhsatsız tabanca ile Akar’a ateş etti.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Etem Y. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Akar’ın cenazesi savcılık ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de istifa fırtınası dinmiyor! Disipline sevk edilmişti istifa etti
İYİ Parti'de istifa fırtınası dinmiyor! Disipline sevk edilmişti istifa etti
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!
Çiftçiler dikkat! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Çiftçiler dikkat! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Doktor belediye başkanı, kaza geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptı
Doktor belediye başkanı, kaza geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Antrenman öncesi büyük talihsizlik...
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Antrenman öncesi büyük talihsizlik...
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerine rüzgar engeli!
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerine rüzgar engeli!
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye HÜDA PAR göndermesi
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye HÜDA PAR göndermesi
Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı kızı durum kritik dedi duyurdu
Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı kızı durum kritik dedi duyurdu
Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!
Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!
Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!
Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!