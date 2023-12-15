Isparta'da kavgada kan döküldü: 1 kişi öldü!

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Isparta’nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Etem Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Y. ruhsatsız tabanca ile Akar’a ateş etti.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Etem Y. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Akar’ın cenazesi savcılık ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.