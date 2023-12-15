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Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!

Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!

Hollanda'da mahkeme, Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddetti.

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Mahkemeden yapılan açıklamada, Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığı belirtildi.

Açıklamada mahkemenin, İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatı kararı alırken Hollanda'nın, "İlgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" sonucuna vardığı kaydedildi.

Gazze'deki mevcut (savaş) durumun karmaşık ve pek çok şeyin halen belirsiz olduğu aktarılan açıklamada, F-35 savaş uçağı parçalarının tedarikine ilişkin kararın büyük ölçüde siyasi bir değerlendirme olduğu ve hükümetin bu noktada aldığı kararın yasaklanmasına gerek görülmediği ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşları İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasını istedi

Davada insan hakları örgütleri, 4 Aralık'ta yapılan duruşmalarda, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetmişti

Avukat Liesbeth Zegvield, davanın duruşmasında yaptığı açıklamada "Devlet, İsrail'e F-35 parçası teslimatını hemen durdurmalı." ifadesini kullanarak, mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etmişti.

Zegvield, "Savaş uçakları, Hollanda devletiyle hiçbir alakası olmayan bir savaşta ciddi hukuk ihlallerine yol açabilir." uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Hollanda'daki "Müslüman Hakları İzleme Grubu", İsrail'e F-35 parçaları satılarak ülkenin işlediği savaş suçlarına iştirak edildiği gerekçesiyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

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