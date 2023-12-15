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Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın (Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Manisa il merkezi ile Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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