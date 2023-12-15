Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın (Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Manisa il merkezi ile Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.