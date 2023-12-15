Avrupa Wushu Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu (WKFE) tarafından ilki düzenlenen şampiyona, Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 3 gün sürecek.

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun ev sahipliğindeki organizasyonda 19 ülkeden yaklaşık 650 sporcu mücadele edecek.

Taolu, sanda, light sanda ve tui shou disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde çeşitli yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Organizasyonla alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, organizasyonun WKFE'nin düzenlediği ilk Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Toplamda 18 Avrupa Şampiyonası'nın yapıldığını dile getiren Akyüz, "Eski Avrupa Federasyonu kapatıldı. Bu yeni kurulan federasyonun ilk şampiyonası. Daha önce Avrupa şampiyonalarına katılmıştık. Eski federasyonun birçok yanlış, kötülük ve haksızlıklarına maruz kalmıştık. Bunlarla yıllarca mücadele ettik. Bu mücadelenin sonunda federasyon, yaptığı diğer suçlar nedeniyle Uluslararası Wushu Federasyonu tarafından yasaklandı. Avrupa'da kurulan yeni federasyonun düzenlediği ilk şampiyona da Avrupa'nın en güçlü ülkesi Türkiye'de icra ediliyor. Toplam 19 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu katılacak. Bu şartlarda iyi bir katılım var." diye konuştu.

Akyüz, Türkiye'nin şampiyonadaki hedefiyle ilgili, "Türkiye, Avrupa'nın en güçlü ülkesi. Dünyada da en güçlüler arasındayız. Birçok dünya şampiyonu sporcumuz var. Avrupa'da takım halinde şampiyonduk. İnşallah yine olacağız." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Akyüz, hakemler konusunda yenilenme yaşandığını aktararak, "Bir önceki federasyonun haksızlık yapan, sabıkalı, sicili bozuk hakemleri burada pasifize edildi. Ağırlığımızı koyduk. Bizim adil hakemlerimiz burada başhakem olarak görev yapıyor. Avrupalı hakemler de onların yanında görev alıyor." şeklinde görüş belirtti.