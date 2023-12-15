Erzincan'daki Ergan Dağı'nda kayak heyecanı başladı!

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi 2. etabında kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

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Kente 15 kilometre uzaklıktaki Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı son yağışlarla 34 santimetreye ulaştı.

Merkezde yeterli kar yağışının ardından sezon açılarak 2. etapta kayak yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere, 2023-2024 kış sezonu Ergan Dağı ikinci etabının açılışının yapıldığını söyledi.

Zirvesi 3 bin 200 metre olan Ergan Dağı'nın Türkiye'nin en uzun pistlerinden birini barındırdığını dile getiren Aydoğdu, burada aynı zamanda gece de kayak yapılabildiğini belirtti.

Dağ tırmanışları, kış aktiviteleri ile birçok etkinliğin yapıldığı merkezde bir kafenin de hizmet verdiğini ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada kışı yaşarken bu manzaradan aşağı doğru baktığımızda aynı zamanda Erzincan da ayaklarınız altında. Bu dağı Türkiye'deki diğer dağlardan ayıran en büyük özellik havaalanına çok yakın olması. Yaklaşık olarak uçakla gelen misafirlerimiz 10-12 dakika içerisinde Ergan Dağı’na varmış oluyorlar. Burada hem kışın hem de Erzincan’ın bütün güzelliklerini beraber yaşayabileceğiniz çok güzel bir konsept var. Hayırlı olmasını diliyorum."

Aydoğdu, insanları dinlenmek ve terapi amaçlı Ergan Dağı'nı görmeye davet etti.

Daha sonra arkasına bindirdiği Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile kar motorunu kullanan Vali Aydoğdu, "Bütün stresinizi geriliminizi alıyor. Yani psikoloğa gitmek ve rahatlamak yerine Ergan Dağı'na 1 saat gelirseniz çok daha keyifli, ve zevkli. Bütün dünyanın stresinden yorgunluğundan kurtuluyorsunuz. Erzincan'ın o manevi havası Ergan Dağı'na da yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bazı sporcular ikinci etapta kayak yaparak karın tadını çıkardı.

Vali Aydoğdu, birlikte gittiği bazı kurum müdür ve amirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.