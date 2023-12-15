İYİ Parti'den dün istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama geldi

Yerel seçimlere sayıl günler kaldı. Partilerde istifalar ve yeni görevlendirmeler devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner partisinden dün istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasıyla dikkat çeken Güner'den bugün yeni bir paylaşım geldi.

Abone ol

Partisinden dün istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'in bugün X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Güner dün yayınladığı istifa mektubunda Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasının önemini vurgulayarak partisine eleştiriler yöneltmişti.

Güner'in bugünkü paylaşımı şöyle

"Değerli Dostlarım; o kadar çok mesaj/telefon aldım ki hepsine cevap vermekte zorlanıyorum. Çok duygulandım. İYİ Parti’den arayan ve üzüldüğünü ama saygı duyduğunu söyleyen, 'dostluk kalıcıdır' diyen tüm dostlara da özellikle teşekkür etmek isterim. Bilmukabele. Buradan yorum yazan hepinize de çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla"