Cevdet Yılmaz'dan Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin flaş mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında Türk ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyümemiz var. Yılı yüzde 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na ve program kapsamında "Yetkin İnsan, Lider Türkiye Ödül Töreni" ne katıldı.

Bu sene yakalanan işsizlik oranının 11 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Genç istihdam da dahil olmak üzere, istihdamımız artmakta işsizlik oranımız gerilemeye devam etmektedir. 2023 yılında, yaşadığımız deprem felaketine rağmen, büyümemizi devam ettiriyoruz.

Bu yılın ilk 9 ayında Türk ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyümemiz var. Yılsonunda inşallah 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz.

Dünyanın daraldığı Avrupa özellikle durgunluğun yaşandığı, depremin yaşandığı, çevremizde jeopolitik birçok olumsuz gelişmenin yaşandığı bir dönemde gösterdiğimiz bu büyüme performansı çok önemli ve bu durum istihdama yansıdığını görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde istihdam 504 bin kişi artmış, işsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 9,1’e gerilemiştir. Ekim ayına ait TÜİK’in yayınladığı en son güncel işsizlik oranı ise yüzde 8,5 düzeyinde olmuştur. Bu oran Kasım 2012'den bu yana 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Burada yine sevindirici olan genç işsizliğinde önemli bir azalma olması ve mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda. Bu önemli bir performans işsizlik tüm dünyada ortalamanın üstünde olur. Çünkü hayata yeni başlıyorlar, yeni tecrübeler kazanıyorlar dolayısıyla gençlerde işsizlik genelde daha yüksek olur.

Bizde şu anda yüzde 16,4 değerlerine kadar düşmüş durumda gençler arasındaki işsizlik, bu 4 ila 5 yıl önceki sayılara bakarsanız yüzde 25 civarındaydı oradan yüzde 16’lara kadar gerilemiş durumdayız. Biz de tüm politikalarımızda genç istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Orta vadeli programımızda işsizliğin yılsonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik ama bu son gelen rakamlarla olumlu bir yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu yılı tek haneli bir işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız” şeklinde konuştu.