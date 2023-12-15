Kuyumculara sahte altın satan şüpheli yakalandı

Ordu’da, sahte altınları kullanarak kuyumcuları yaklaşık 52 bin TL dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. Konuyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, Altınordu ilçesinde bulunan bir altın atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, ellerinde bulunan sahte Cumhuriyet altınlarını kuyumculara satmaya çalıştı. Toplamda 5 altından 4’ünü 2 farklı kuyumcuya satan Z.K. (34) isimli şüpheli, son girdiği işyerinde durumun fark edilmesi üzerine atölye sahipleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sahte altını satmak isteyen şüpheli ve olayda kendisine yardım ettiği belirlenen Y.Ş.'yi (36) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumculara sahte altın sattılar



Öte yandan Z.K.'nin piyasa değeri yaklaşık 52 bin TL olan 4 adet Cumhuriyet altınını şehirdeki 2 kuyumcuda bozdurduğu, son girdiği atölyede yakalandığı öğrenildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.