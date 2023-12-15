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Köpeğin saldırdığı genç kız son anda kurtuldu

Köpeğin saldırdığı genç kız son anda kurtuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı genç kız, köpekten son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

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İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bir genç kız, dün akşama doğru evden çıkıp bakkala gitmek istedi. Bu sırada etrafta birçok köpek olduğu görüldü. Bir süre sonra genç kız, köpeğin saldırısına uğradı. Kaçarak eve giren genç kız köpeğin saldırısından son anda kurtuldu. Genç kızın peşinden koşan köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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