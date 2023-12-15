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Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Üst katlarda oturan vatandaşlarında yoğun dumandan zehirlenme riskine aldırış etmeden itfaiye ekiplerinin çalışması ise görenleri şaşırttı.

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İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Öznur Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan anne ve 2 çocuğu ile yangını duyarak eve gelen baba dumandan etkilenirken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenli alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dumana aldırış etmeden çalışmaları izlediler

Öte yandan, yangın çıkan dairenin üzerinde oturan bazı apartman sakinleri de polisin "aşağı inin" demesine rağmen zehirlenme riskini göze alarak söndürme çalışmasını izlemeleri de görenleri şaşırttı.

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