Ekrem İmamoğlu, yargılandığı Tuzla davasında beraat etti! Savcı siyasi yasak istemişti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Savcı, İmamoğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istemişti.

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İstanbul, Tuzla'da açılış programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada da beraat eden Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etmiş oldu.

Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İmamoğlu beraat etmişti. Taraflarının itirazı üzerine Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı.

'Siyasi eleştirinin ötesinde'

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve Şadi Yazıcı katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Şadi Yazıcı'nın avukatı, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Siyasi eleştiri vardır"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Bolat "Siyasi eleştiri vardır. Kötü ekonomi yönetimine karşı yapılan bir eleştiridir. İfade hürriyeti kapsamında siyasi bir eleştiridir Müştekiye hakaret etmemiştir hatta oluşan tepkileri engellemeye çalışmıştır. Beraatini talep ediyoruz" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütaalasında Ekrem İmamoğlu'nun "Kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İkinci kez beraat etti

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suçu işlemediği anlaşıldığından beraatine karar verdi. Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etti.

Ne olmuştu?

25 Ekim 2022’de, "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı"nda, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşanmıştı. İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen... Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine Yazıcı, İmamoğlu’na, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "Suç işlemeye tahrik", "Hakaret" ve "İftira" suçlarından dava açmıştı.