SPK'den 44 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 44 internet sitesinin erişime engellenmesine karar verdi.Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre; internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle 44 internet sitesinin erişime engellenmesine karar verdi.
SPK’nin 14 Aralık tarihli bülteni dün yayımlandı.
Yayımlanan bültende, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesi hakkında açıklamaya yer verildi.
Bültene göre, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
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