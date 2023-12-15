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Kötü kokuların yükseldiği evden kamyon dolusu çöp çıktı

Kötü kokuların yükseldiği evden kamyon dolusu çöp çıktı

Bursa’da bir apartman dairesinden gelen koku nedeniyle komşuları ev sahibini şikayet etti. Belediyeye bağlı ekipler savcılık kararı ile eve girerek kamyon dolusu çöp çıkardı.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kaya Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde kamyon dolusu çöp çıktı. Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi evdeki kamyon dolusu çöpleri topladı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.

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