Merkez Bankası ekonomistlerinden çarpıcı Türk lirası analizi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın “TL’ye geçme zamanı gelmiştir” sözlerinin ardından TCMB ekonomistleri KKM ve TL mevduatlarla ilgili iki ayrı analiz yayımladı. Ekonomistlere göre TL mevduatın cazibesi artarken KKM bakiyeleri azalmaya başladı.

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TİM Sektörler Konseyi toplantısında Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz” dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfasında ekonomistler kur korumalı mevduat ve TL mevduatlarda yaşanan gelişmeleri analiz eden bir değerlendirme yayımladılar.

Analiz, Halil İbrahim Aydın ve Halil İbrahim Korkmaz imzası ve “Kur korumalı ve geleneksel mevduatlara yatırımcı perspektifinden bir bakış" başlığıyla yayımladı. Yazıda yer alan ifadelerde Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımların TL mevduatın kur korumalı mevduata (KKM) karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili olduğu ifade edildi. Ekonomistlere göre, KKM yatırımcılara geleneksel TL mevduatın yanında Türk lirasında gerçekleşen değer kayıplarını telafi eden bir opsiyon sağlıyor.

Vade bitiminde KKM bakiyelerinden azalma

Ekonomistler yatırımcının mevduat tercihlerinde KKM ve TL mevduatların göreli getirilerinin belirleyici olduğunu vurguladı. TCMB tarafından atılan politika adımlarıyla TL mevduatın göreli getirisinin artmasının KKM yenileme oranlarının gerilemesinde etkili olduğunu ve vade bitiminde KKM bakiyelerinde azalma gözlemlendiğini söyledi.

Ekonomistler göreli getiri farkının bakiye değişimleri ile birlikte hareket etmesinin getirilerin yatırımcı perspektifinden önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi

Halil İbrahim Aydın ve Tuba Pelin Sümer imzalı "Türk lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi" başlıklı diğer blog yazısında 20 Ağustos tarihinde açıklanan düzenlemelerin mevduat faizlerine etkisi analiz edildi.

Analiz yer alan ifadelere doğrultusunda 20 Ağustos tarihindeki düzenlemenin kur korumalı hesapların TL mevduata dönüştürülmesini teşvik ettiği ifade edildi. Böylelikle makro finansal istikrarı, parasal aktarım mekanizmasını ve haziran ayında başlanan parasal sıkılaşma sürecini desteklediğini gösterdi.

Analizde kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaştığı açıklandı. Bu düzenlemeden çok etkilenen bankaların daha yüksek mevduat faizi ödemesinin bu bankaların müşterilerinin TL mevduata dönüşlerini desteklediği ifade edildi.

TL’ye geçiş zamanı

Öte yandan dün TİM Sektörler Konseyi toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı. Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz.

Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.