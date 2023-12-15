Erdoğan kara kaplı deftere not alıyor! İstanbul'da o isme yakın markaj! Özel anket yaptırdı

Yerel seçimler yaklaşırken CHP İstanbul ve Ankara adaylarını resmen açıkladı. Şimdi gözler AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı adaylara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adayları üzerinde tek tek çalışıyor. Yaptığı tüm görüşmeleri kara kaplı defterine not alıyor. İstanbul'da Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz'la birer gün arayla görüşmesi "İstanbul adayı o mu" sorusunu gündeme getirdi.

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CHP Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını resmen açıkladı. Gözler günlerdir adaylar üzerinde çalışma yapan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kim olacak? Kulislerde birçok sim dolaşırken, İstanbul'da bir ismin Külliye ve Genel Merkez tarafından yakın markaja alınması dikkat çekti. AK Parti, teşkilât temayül yoklamasının ardından isim anketi aşamasına geçti. AR-GE Başkanlığı, 15 ayrı şirket üzerinden yaptırdığı araştırmanın kesin sonuçlarını önümüzdeki hafta Erdoğan’a sunacak.

AK Parti'ni Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili Ankara kulislerini iyi koklayan gazeteci Nuray Babacan'dan dikkat çeken bir kulis haber geldi.

Erdoğan’ın özel olarak yaptırdığı anket!

Erdoğan başkanlığındaki üst kurulun AK Parti adaylarını belirlemek için üç günden beri yoğun mesai yaptığını belirten Babacan, "Öncelik büyükşehirlere verildi. Alfabetik olarak Adana’dan başlanarak tüm illere ilişkin bugüne kadar yapılan tüm analizler masaya yatırılıyor" diyen Babacan şunları yazdı:

"Masada üç önemli not var;

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel olarak yaptırdığı anket,

2- Partililerin katılımıyla yapılan örgüt yoklamaları

3- O ilin yönetimi ve milletvekilleriyle yapılan görüşmeler.

Erdoğan kara kaplı deftere notlar alıyor

Adaylarla ilgili yapılan incelemeleri yapan dar kadroda yerel yönetimler başkanı, seçim işleri başkanı, teşkilat başkanı, genel başkanvekillerinin bulunduğunu belirten Nuray Babacan, "İhtiyaca göre de il ve ilçe başkanları toplantıya davet ediliyor. Erdoğan kara kaplı defterine notlar alıyor. Bu çalışmanın en az üç gün daha devam edeceği belirtiliyor." dedi.

Fatih Belediye Başkanı'na özel ilgi

Öte yandan Odatv'nin kulis haberine göre, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Genel Merkez ve Külliye tarafından yakın markaja alındı. Turan, 3 Aralık'ta AK Parti Genel Başkanvekili ve Aday Tespit Komisyonu üyesi Efkan Ala, 5 Aralık'ta ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki görüşme gerçekleştirdi.

Fatih'te karşısına hiç aday çıkmadı!

Öte yandan AK Parti’de sadece Fatih’te aday adayı çıkmadı. Bu durum, Mehmet Ergün Turan’ın parti içinde başarılı bir başkan olarak görülmesi ve teşkilat içinde sevilmesi olarak yorumlanıyor. Turan’ın olası İstanbul adaylığı sonrası potansiyel isimlerin Fatih Belediyesi’ne adaylığını koyması bekleniyor. Mehmet Ergün Turan’ın İstanbul’a aday yapılmadığı takdirde Fatih için adaylığını koyacağı tahmin ediliyor.