Tanju Özcan net konuştu: Yüzde 60’ın üzerinde oy alarak seçileceğim

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Özcan "ben yüzde 60’ın üzerinde oy alarak seçileceğim" dedi.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Mücahit Birinci, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

Tanju Özcan Bolu'yu yüzde 60 yeniden kazanacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, Yarkadaş'a konuştu. Yarkadaş görüşmeyi "Tanju Özcan mesaj atmış, ‘Gribe yakalandığım için bağlanamıyorum, sesim kısık, Erdoğan Aktaş’ın son sözleri de yanlış. Değerli konuklarımın benden başka konusu yok mu, ben yüzde 60’ın üzerinde oy alarak seçileceğim’ demiş" sözleriyle aktardı.