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Borç meselesi yüzünden silahlı saldırı: 1 yaralı

Borç meselesi yüzünden silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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İbrahim G, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde yürüdüğü sırada borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Oğuzhan İ’nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan İbrahim G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan saldırgan, polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de yakalandı.

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