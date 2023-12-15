Biden'dan İsrail'e "siviller için daha dikkatli olun" çağrısı

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Maryland eyaletinde katıldığı bir toplantıda İsrail-Filistin meselesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Biden, "İsrail'in yılbaşına kadar savaş yoğunluğunu düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "İsrail'den sivillerin hayatlarını nasıl kurtarabileceklerine odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeye devam etsinler ama (siviller konusunda) daha dikkatli olsunlar." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.