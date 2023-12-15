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AK Parti’den ‘isim anketi’ çalışması! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

AK Parti’den ‘isim anketi’ çalışması! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Belediye başkan adayları için isim isim anket yaptıran AK Parti, sonuçları haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan, bu çalışmanın yanı sıra saha raporları, teşkilat temayülü ve eğilim anketi sonuçlarını karşılaştırarak adayları belirleyecek.

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 AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine giderken büyükşehir ve illerde gösterilecek adayların belirlenmesi için “isim” anketlerine başladı.

Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerine giderken Cumhur İttifakı ortaklarıyla yaptığı seçim iş birliği görüşmeleri sürerken, AK Parti’de aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Milliyet'in haberine göre 26 Kasım’da 81 ilde teşkilât üyelerine yapılan temayül yoklamasının ardından Erdoğan, bu hafta başından itibaren Genel Merkez’de Ankara, İzmir ve Adana milletvekilleri ile bu illerin partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarına mini bir eğilim anketi yapmış; illerinde kimi aday görmek istediklerini sormuştu. 

15 şirket çalışıyor 

AK Parti, teşkilât temayül yoklamasının ardından isim anketi aşamasına geçti. AR-GE Başkanlığı, 15 ayrı şirket üzerinden yaptırdığı araştırmanın kesin sonuçlarını önümüzdeki hafta Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın saha raporları, teşkilât temayülü ve Genel Merkez’de bizzat yürüttüğü eğilim anketi sonuçlarını karşılaştırarak belediye başkan adaylarını netleştirmesi ve aralık ayının son haftası aday gösterilecek isimleri açıklaması bekleniyor. Partinin yaptırdığı isim anketinde, her ilin nüfus yoğunluğu ve dinamikleri göz önünde bulundurularak, bugüne kadar yapılan çalışmalardan ve Erdoğan’ın özel olarak işaret ettiği isimlerden hareketle öne çıkan aday adayları vatandaşa soruluyor. 

Erdoğan başkanlığında pazar günü İstanbul’da, megakent için özel bir temayül yoklaması daha gerçekleşecek. İstanbul 1., 2. ve 3. Bölge için ayrı ayrı planlanan eğilim anketine her üç bölgenin milletvekilleri, üç kademe ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, bölge ilçelerinden sorumlu üç kademe il yönetim kurulu üyeleri katılacak.

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