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Yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu teşekkür etti

Yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu teşekkür etti

CHP Parti Meclisi 227 belediye başkan adayını belirledi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, Bolu’da ise Tanju Özcan yeniden aday gösterildi.

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İstanbul'da yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı;

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığımı oy birliğiyle kararlaştıran CHP Parti Meclisimize ve Genel Başkanımıza teşekkürler. İstanbul İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. 16 milyon İstanbulluyla birlikte daha çok şey başaracak, çok güzel hizmetler yapacağız.''

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