İsmail Kartal iddialı: Kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Konferans Ligi’nde son 16’ya yükseldik. Hedefimiz finale kadar gidip kupayı kazanmak." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu akşamki Spartak Trnava maçına ekibimizle birlikte çok iyi hazırlandık. Kazandığımız zaman gruptan çıkacağımızı biliyorduk ama sloganımız lider çıkmaktı. Son 2 maçımızı kazanamamıştık. Bu akşam baştan sona üstün oynadığımız maçı daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da desteklerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz kupayı kazanmak”

Avrupa Konferans Ligi’ndeki yeni hedefleriyle ilgili konuşan Kartal, “Buradaki hedefimiz Konferans Ligi’nde son 16’ya yükseldik. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı kazanmak. Başarabilir miyiz zaman gösterecek. İnşallah Avrupa’da kupa kazanıp Fenerbahçe’nin müzesine koymuş oluruz” ifadelerini kullandı.

“Tadic olduğu zaman penaltıyı o atacak”

Takımın birinci penaltıcısı Tadic ile ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, “Bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. İkinci ve üçüncü penaltıcılarımız belli. Penaltı kaçırdı diye bir oyuncuyu terk edip diğer oyuncuya bu misyonu vermek istemiyoruz. Tadic olduğu zaman penaltıyı Tadic atacak” şeklinde konuştu.

“Çizdiğimiz performanstan memnunuz”

"Pozitif futbolla gelişerek devam ediyoruz" diyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Gayet güzel ve başarılı olarak değerleniyoruz. Lider olarak çıkmak güzel bir şey ekibimle beraber iyi şekilde çalışıyoruz. Oyuncular da bu pozitif futbolla gelişerek devam ediyoruz. Bu aşamada da lider olarak çıkmak bizi çok mutlu etti. Şubat ayını pas geçip mart ayında oynayacağız. Çizdiğimiz performanstan gayet memnunuz” dedi.

“Eleştiri objektif yapılmalı”

Danimarka’da farklı biten Nordsjaelland müsabakası sonrası yapılan eleştiriler üzerine İsmail Kartal şöyle konuştu:

“Eleştiri tabii ki olur. Objektif, adaletli olmalı. Bazı mevkilerde oyuncu elimizde hiç yok. Ama bizim oradaki elimizin ne kadar zayıf olduğunu, bahane edilmeyecek de ne olacak? Orta sahada 1 tane yedeğimiz yok. İlk defa suni çimde oynadık. Soğuk havada mücadele ettik. Sahaya çıkan oyuncu en değerli oyuncudur. Sahaya çıkan oyuncular da mevkiisi olmayan oyuncular. Bir de gerçekleri bilmek lazım. Biz o takımı burada 3-1 yendik. 6-7-8 olabilirdi. Buralarda biraz daha objektif olunabilirdi.”

Kartal, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ise, “Ferdi sezon başından beri sürekli gelişim içerisinde. Sürekli performansını yükseltiyor. Artan performansı takıma fayda sağlıyor. Ferdi ve bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Takımımız ve tribünlerimiz Umut’a büyük destek verdi”

Takımın ve tribünlerin Umut Nayir’e olan desteği ile ilgili de konuşan Kartal, “Kimsenin başına gelmesin. Gittim odasına konuştum. İzin verdim, gitti ailesinin yanına. Takım bütünlüğünü ilgilendiren konuydu. Taraftarlarımız da Umut’a destek verdiler. Tribünlerimiz, oyuncularımız ve teknik heyet çok büyük destek verdi. En azından bu destekle moralini düzeltmeye çalıştık” diyerek sözlerini noktaladı.