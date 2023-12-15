CHP İstanbul ilçe adayları listesi kulislerde konuşuluyor yeni isimler öne çıktı

Yerel seçimler yaklaşırken kulisler de hareketlendi. CHP’nin İstanbul’da ilçe belediyeleri için aday göstereceği isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

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CHP Parti Meclisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4’ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi.

Gözlerin çevrildiği İstanbul'da ilçe adayları da merak konusu oldu. Bazı ilçelerdeki isimler sabit kalırken birçok ilçe için öne çıkan yeni isimler olduğu konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, söz konusu ilçelerde öne çıkan adaylar bazıları şöyle:

Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş, Ataşehir: Onursal Adıgüzel, Bakırköy: Ertan Yıldız, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Beylikdüzü: Murat Çalık, Beyoğlu: İnan Güney, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Erhan Güzel, Esenyurt: Ali Gökmen, Eyüpsultan: Bülent Özmen, Fatih: Mahir Polat, Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe, Güngören: Temel Akkoç, Küçükçekmece: Kemal Çebi, Maltepe: Deniz Erzincan, Silivri: Doruk Bulut, Sultanbeyli: Ayhan Koç, Şişli: Emrah Şahan.

Hangi isimler aynı kalıyor hangi isimler değişiyor?

Kulislerde konuşulan listeye göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalırken diğer ilçelerdeki adaylar değişiyor.

Listedeki kişiler arasında da 1 Aralık’ta görevlerinden istifa eden isimler dikkat çekiyor.

O isimler ise şöyle: Eski CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan.