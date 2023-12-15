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Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatılırken, Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

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Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, “Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, üzerinde şahıs bulunmayan başıboş halde sürüklenen bir tekne olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk bayraklı ‘’FBR’’ isimli tekne içerisinde kimsenin bulunmadığı ve teknede çanta, mont, olta takımı vb. eşyaların olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan araştırmada 1 şahsın tekne ile denize açıldığı bilgisine ulaşılmış, denize düştüğü değerlendirilen şahsın bulunması maksadıyla olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 İnsansız Hava Aracı ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde halihazırda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi.

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