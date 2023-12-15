Küresel piyasalar merkez bankalarının kararlarından memnun

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

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Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Dün, yüzde 3,88 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü 10 baz puan azalışla yüzde 3,92'den tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 3,95 seviyesinde seyrediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, dün 101,8 seviyesini test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Şu dakikalarda 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 77,1 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla son 1 yılın, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 primle tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün Almanya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak öncü PMI verilerine çevrildi.

Fed'in ardından ECB ve BoE'de yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından bankadan yapılan açıklamada, banka tahminlerinin politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edildi.

Analistler, BoE'nin dünkü mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Ayrıca, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1000 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında Çin hariç pozitif seyir hakim oldu.

Küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya'ya da taşınırken, Çin Merkez Bankası (PBoC) temel politika faiz oranlarını değiştirmeyerek, piyasada artan nakit talebi karşısında daha fazla likidite sağladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 6,6 ile beklentileri aşarken, perakende satışlar yıllık yüzde 10,1 artışla tahminlerin altında kaldı.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 47,7 ile öngörülerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52 oldu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, analistler, bankanın normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.813,40 puandan tamamlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9811'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0320 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

TCMB'nin toplam rezervleri de 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, kısa vadeli borç stokunun yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.