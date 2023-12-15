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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde para bastı

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde para bastı

UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçen Fenerbahçe aldığı bu skor sonrası grubunu lider tamamlamayı başarırken adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe toplam 7.6 milyon euro kazandı.

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UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçen Fenerbahçe H Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Temsilcimiz 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti.

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