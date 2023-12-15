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İsrail, Gazze'de okul bombaladı! Ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze'de okul bombaladı! Ölenler var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldürüldü.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

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