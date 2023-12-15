Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ekipleri ve Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin katıldığı tatbikatta senaryoya göre yaralanan 10 kişi ve 1 ölü şahıs enkaz altından çıkarıldı.