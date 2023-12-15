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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE'de Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yanında bulunan boş bina içerisinde gerçekleştirilen tatbikatta Kelkit ilçesinde meydana gelen 5.8’lik depremin ardından meydana gelen yıkım ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı.

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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

 UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ekipleri ve Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin katıldığı tatbikatta senaryoya göre yaralanan 10 kişi ve 1 ölü şahıs enkaz altından çıkarıldı. 

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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

Öğrencilerin makyajla yaralıları canlandırdığı ve kurtarma operasyonlarının ciddiyetle yürütüldüğü tatbikat gerçeği aratmadı.

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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi

Türkiye’nin deprem kuşağında olmasından dolayı çalışmaları titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, şöyle dedi:

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