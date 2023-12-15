Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı böyle görüntülendi
GÜMÜŞHANE'de Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yanında bulunan boş bina içerisinde gerçekleştirilen tatbikatta Kelkit ilçesinde meydana gelen 5.8’lik depremin ardından meydana gelen yıkım ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı.
UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ekipleri ve Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin katıldığı tatbikatta senaryoya göre yaralanan 10 kişi ve 1 ölü şahıs enkaz altından çıkarıldı.
Öğrencilerin makyajla yaralıları canlandırdığı ve kurtarma operasyonlarının ciddiyetle yürütüldüğü tatbikat gerçeği aratmadı.
Türkiye’nin deprem kuşağında olmasından dolayı çalışmaları titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, şöyle dedi: