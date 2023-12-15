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Bayburt’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Bayburt’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Bayburt'un yüksek rakımlı tepelerinde kar etkisini sürdürmeye devam ederken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları titizlikle sürüyor.

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Bayburt-Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt-Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.
Öte yandan, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt merkezde bir süre daha kar yağışı olmayacak, güneşli günler devam edecek. Yazdan kalma güneşli günlerin yaşandığı Bayburt'ta, en düşük hava sıcaklığı ise gece saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldü.

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