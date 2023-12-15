İYİ Partili Ece Güner'in istifa metni olay oldu Ali Karahasanoğlu: Fransızca, İngilizce ana dili gibi, ama...

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararına karşı çıkarak istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'i, "Fransızca, İngilizce ana dili gibi, ama nerden istifa etti; anlatamıyor" başlıklı yazısında eleştirdi.

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Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de, bu karara itiraz edenlerin partiden ayrılıkları sürüyor.

CHP ile işbirliğini savunan Ahmet Zeki Üçok'un görevden alınmasından sonra “En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim” açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa etti.

Güner'in istifa mektubunda partisinden mi yoksa görevinden mi istifa ettiği anlaşılamadığı için medya ve kamuoyunun kafası karıştı.

"Fransa'da büyüyen" eleştirisi

Güner'in iki sayfalık istifa metnini yazısında değerlendiren Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Ece hanım, siz değil misiniz, biyografinizde, sırf Türkiye’de yaşayan insanlara üstünlük taslamak için, “Fransa’da büyüyen” sıfatlarını kullandıran.." ifadelerine yer verdi.

"Bunlar ülkeyi yöneteceklerdi"

Güner'in iki sayfalık istifa metnini satı satır okuduğunu belirten Karahasanoğlu, yazısına böyle devam etti:

"Ama İyi Parti’den mi istifa etti, yoksa sadece Genel Başkan Yardımcısı görevinden mi ayrıldı, söylememiş..

Söyleyememiş..

İfade edememiş..

İyi Partili hukukçumuz, Fransızca ve İngilizce’yi ana dili gibi biliyor ama..

Almancası da idare eder ama..

Türkçe yazdığı iki sayfalık metinde, nereden istifa ettiğini açıkça söyleyemiyor..

Bunlar, ülkeyi yöneteceklerdi.

Bunlar, Türkiye’nin haklarını, yedi düvele karşı savunacaklardı.

İyi Parti’den 14 Mayıs’ta milletvekili seçilip, geçtiğimiz ay istifa eden Adnan Beker’in dediği gibi, “Allah bu millete acımış..”

Gerçekten Millet İttifakı’nın seçimi kazanamamasını en güzel şekilde anlatan cümle bu: Allah bu memlekete acımış."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı

Ece Güner'in sosyal medyadan paylaştığı açıklama