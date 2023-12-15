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Ekmek fiyatlarına gramajlı indirim ayarı! 210 gramlık ekmek kaç para oldu?

Ekmek fiyatlarına gramajlı indirim ayarı! 210 gramlık ekmek kaç para oldu?

İstanbul Ticaret Odası( İTO) aralık ayı meclis toplantısında azami ekmek fiyat tarifesini güncelledi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyatı, 210 gram için 8TL olarak belirlendi. Bu kararla birlikte İstanbul'da satılan ekmeklerin gramajı 10 gram artarken, fiyatı aynı kaldı.

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İstanbul Ticaret Odası yapılan oylama sonucunda, daha önce "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklindeki karar yeniden değerlendirdi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, azami fiyat 210 gram için 8 TL olarak belirlendi. “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, İstanbul için 210 gram ekmek 8 TL olacak şekilde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin konuya ilişkin sürecin tamamlanması sebebiyle Oda Meclisi’ne arzı Yönetim Kurulumuzun 8.12.2023 tarih, 59 sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır” şeklinde meclise sunulan yeni tarife oybirliğiyle kabul edildi.

Fırıncılar fiyat artışı talep etmişti

Fırıncılar, maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmek fiyatının 8,5 TL'ye çıkarılması talebinde bulunmuştu. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çekerek, bu talebin kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Gül'ün açıklamasının ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen yüzden fazla fırın için tutanak tutmuştu. Tutanak tutulan fırınlar, Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu'nda incelemek üzere Ticaret Bakanlığı'na göndermişti.

Yeni tarife ile birlikte İstanbul'da satılan ekmeklerin gramajı 10 gram artarken, fiyatı aynı kaldı.

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