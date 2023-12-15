BIST 7.860
DOLAR 29,06
EURO 31,94
ALTIN 1.903,32
HABER /  POLİTİKA

O aday adayı CHP'den istifa etti! "Atamalı memur mu atıyorsunuz" diyerek tepki göstermişti

O aday adayı CHP'den istifa etti! "Atamalı memur mu atıyorsunuz" diyerek tepki göstermişti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren tepkisini “Atamalı memur mu atıyorsunuz” paylaşımıyla duyuran CHP’li eski ilçe başkanı, partisinden istifa etti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi’nde verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren Bekilli aday adayı Zeki Yıkıcı, parti yönetimine olan tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, “Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil. Maalesef verilen sözler havada kaldı. Hani ön seçimle aday belirlenecekti. Atamalı memur mu atıyorsunuz” şeklindeki paylaşımla duyurmuştu.

Tepkisinde olduğu gibi yaptığı resmi istifa başvurusunu da sosyal medya hesabından duyuran CHP eski İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı, dilekçeyle başvuru yaparak partisinden istifa etti.

"5 yıl önce oynanan senaryonun yine aynısı yeniden oynandı"

Yıkıcı, yaptığı açıklamada, “Değerli Bekilliler, saygıdeğer hemşehrilerim; bilindiği üzere 5 yıl önce oynanan senaryonun yine aynısı yeniden oynandı. Demokrasiyi özümsüyememiş ve uygulayamamış bir parti durumuna düşürülen CHP’mize yapılan ayak oyunları oynanarak, insanları ve üyelerimizi basamak olarak görüp, yetki sahibi olarak saltanat sürmek isteyen zihniyetler var. CHP, büyümemeye mahkumdur, toplumsal çıkarlar değil, kişisel çıkarlar ve istekler öne çıktığı müddetçe partimiz CHP yerinde saymaktan kurtulamaz. CHP, bir aile partisi değildir. Kuruluşunu Büyük Atatürk ve dava arkadaşları yapmıştır. Maalesef altı oklu ilkeler uygulanamaz duruma geldiğinden, üzülerek CHP'mizden ayrılıyorum. Yeni bir düşünce ve oluşumda bu düşüncelerimi bulmak ve uygulamak için istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosikletiyle giderken gence ‘oğlum kenardan git’ diyen adam bıçaklandı
Motosikletiyle giderken gence ‘oğlum kenardan git’ diyen adam bıçaklandı
TCMB, KKM konulu 2 yeni blog yayınladı
TCMB, KKM konulu 2 yeni blog yayınladı
Kötü kokuların yükseldiği evden kamyon dolusu çöp çıktı
Kötü kokuların yükseldiği evden kamyon dolusu çöp çıktı
İYİ Partili Ece Güner'in istifa metni olay oldu Ali Karahasanoğlu: Fransızca, İngilizce ana dili gibi, ama...
İYİ Partili Ece Güner'in istifa metni olay oldu Ali Karahasanoğlu: Fransızca, İngilizce ana dili gibi, ama...
Ekmek fiyatlarına gramajlı indirim ayarı! 210 gramlık ekmek kaç para oldu?
Ekmek fiyatlarına gramajlı indirim ayarı! 210 gramlık ekmek kaç para oldu?
Bursa’da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı
Bursa’da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı
Üç damar bypass ve organ nakli ameliyatı eş zamanlı yapıldı
Üç damar bypass ve organ nakli ameliyatı eş zamanlı yapıldı
Ukrayna'ya kötü haber! Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım paketini veto etti!
Ukrayna'ya kötü haber! Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım paketini veto etti!
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Ölümle burun buruna umut yolculuğu, 324 göçmen karaya çıkartıldı
Ölümle burun buruna umut yolculuğu, 324 göçmen karaya çıkartıldı
İsrail, Gazze'de okul bombaladı! Ölenler var
İsrail, Gazze'de okul bombaladı! Ölenler var
Bayburt’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor
Bayburt’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor