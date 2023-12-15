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Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha! Resmi Gazete'de yayımlandı

SEDDK, zorunlu trafik sigortasındaki prim artış oranını 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti. Dün bu oran yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltilmişti.

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2024 yılının ilk 4 ayı için belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışı yüzde 10’a çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılı ilk 4 aylık dönemdeki trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışını ay için yüzde 10'a çıkardı.

Söz konusu karar genel organın resmi internet ülkesinde duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Böylece, 2024 yılının ocak ayında trafik sigortasındaki prim artışı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkmış oldu.

Karar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’in Geçici 11. maddesine göre alındı. Bu yönetmelik, 26582 sayılı Resmi Gazete’de yer aldı.

SEDDK, zorunlu trafik sigortasında en yüksek prim tutarı artırım oranını, 2024 yılının başından itibaren yüzde 2’den yüzde 5’e yükselttiğini, dün Resmi Gazete’de çıkan kararla duyurdu.

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