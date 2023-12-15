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Kara yolunda deve kuşu paniği yaşandı

Kara yolunda deve kuşu paniği yaşandı

Kütahya'nın Gediz’de çiftlikten kaçan deve kuşu, Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

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Gediz-Kütahya kara yolunda seyir halindeyken deve kuşu gören ve panik yaşayan vatandaşlar, Gediz Belediyesi Beyaz Masayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkiinde bulunan deve kuşunu zarar vermeden yakaladı. Ekiplerin araştırma sonucu deve kuşunun sahibi bulunarak kendisine teslim edildi. Deve kuşunun çiftlikten kaçtığını belirten sahibi, bulunmasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

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