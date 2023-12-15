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Çin’i soğuk hava dalgası vurdu, sokaklar beyaza büründü

Çin’i soğuk hava dalgası vurdu, sokaklar beyaza büründü

Çin’de etkili olan soğuk hava dalgası şiddetli kar yağışına yol açtı. Ülkede sokaklar beyaza bürünürken, otoyollar ulaşıma kapandı.

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Çin’i hafta sonu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, başkent Pekin'in de aralarında bulunduğu birçok kentte yetkilileri alarma geçirdi. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Buzlanma nedeniyle yetkililer, bazı otoyolları trafiğe kapattı.

Henan eyaletinde yolların buzlanması ve yoğun sis nedeniyle otoyollarda çok sayıda kaza meydana geldiği belirtildi. Huy Özerk Bölgesi ile Gansu eyaletinde bazı otoyollar trafiğe kapatılırken, trenler seferleri de askıya alındı. Sıcaklıkların bu hafta sonu eksi 6 derecenin altına düşmesinin beklendiği ülkenin finans merkezi Şanghay’da ise bugün sabah saatleri itibarıyla feribot ve bazı otobüs seferleri durduruldu. Kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediyeler iş makineleriyle yoğun temizlik çalışması başlattı.

Sıcaklıklar eksi 40 dereceye düşebilir

Soğuk hava dalgasının ülke genelinde kuzeyden güneye doğru ilerlediği ve hafta sonuna kadar sıcaklıkların düşmesinin beklendiği belirtildi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’ne göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Heilongjiang, Gansu ve Qinghai eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 40 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor. Heilongjiang eyaletine bağlı Yichun şehrinde hava sıcaklığının gelecek hafta Ocak 1980'deki eksi 47,9 derecelik rekora ulaşması bekleniyor.

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