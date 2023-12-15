Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 24 kişi yakalandı!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda, uyuşturucu nitelikli 278 sentetik ecza hapı, 253 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 79 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.