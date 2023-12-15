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Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Antalya ve Denizli illerinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabancanın çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeye saklandığı görüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda çok sayıda silahı piyasaya sürmeye çalışan 5 şüphelinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 181 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaların çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölgede saklandığı görüldü. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şahıs ise tutuklandı.

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