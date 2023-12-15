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Muğla’nın sahil kesimlerine yağış uyarısı

Muğla’nın sahil kesimlerine yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın sahil kesimlerinde Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (16.12.2023 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Muğla sahil kesimleri kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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