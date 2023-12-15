Eşini 39, 16 yaşındaki oğlunu 49 yerinden bıçakladı! Tanık komşunun ifadeleri kan dondurdu

Adana’da 19 Ağustos tarihinde korkunç bir olay meydana geldi. Sabaha karşı Cem Suna eşi Deniz Suna’yı 39 yerinden 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna’yı ise 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cem Suna ifadesinde eşi ve oğlunu öldürmediğini söyleyerek eve başkasının girmiş olabileceğini söyledi. Ancak ailenin alt katında oturan komşusunun verdiği ifade şüphelinin verdiği ifadeyi çürüttü.

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Adana’da 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda iddiaya göre Cem Suna sabaha karşı eşi Deniz Suna’yı 39 yerinden, 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna’yı ise 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Sesleri duyan ailenin alt komşusunun durumu polise bildirmesi ile ortaya çıkan olay sonrası Cem Suna gözaltına alındı. Deniz Suna ve oğlu Alperen Suna ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre Gözaltına alınan Cem Suna verdiği ifadede olay günü akşam saatlerinde eve geldiğini eşiyle biraz oturduktan sonra köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını anlattı. Birkaç saat sonra eve döndüğünü anlatan Cem Suna eşi, oğlu ve köpekleri ile birlikte salonda televizyon izlediklerini söyledi. Bu andan sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Suna, “Eşim ve oğlumun nasıl öldüğünü, vücudumda meydana gelen yaralanmaların ne şekilde olduğunu hatırlamıyorum. Bu hususlarla ilgili bir bilgim ya da tahminim yoktur. Eşim ve çocuğumu ben öldürmedim” dedi.

Koltukta uyuduğunu söyleyen Suna, “Ben uyuduğum sırada herhangi bir kavga ya da bağrışma sesi duymadım. Ben uyurken evde yalnızca ben, eşim, oğlum ve köpeğimiz vardı. Bizim dışımızda herhangi bir kimse yoktu. Dış kapının açılıp açılmadığını duymadım. Başka bir şahıs gelip bana, eşime veya oğluma saldırmış olsa köpeğimiz muhakkak tepki verirdi” dedi. Eşi ve oğluyla arasında bir sorun olmadığını söyleyen Cem Suna, “Eşim ve çocuğumla aramız gayet iyiydi. Olay günü eşim ve çocuğumla tartışma yaşamadım. Evde paramız vardı. Hırsızlık amacıyla başkaca şahıslar eve girmiş olabilir” dedi.

Şüpheli Cem Suna’nın eve başka biri girmiş olabilir ifadesini ise ailenin alt komşusu Aleyna A.’nın ifadesi çürüttü. Tanık olarak ifadesi alınan Aleyna A. olay günü köpeğinin havlama sesine uyandığını ve üst kattan bağrışma sesleri duyduğunu söyleyerek, “Pencereyi açtım ve bu sırada üst kattaki komşumuz Deniz Suna, ‘Sen benim kocamsın neden böyle yapıyorsun?’ diye bağırıyordu. Bu sesin hemen ardından evin içinde bir gürültü oldu. Biri yere mi düştü yoksa bir eşya mı yere düştü bilmiyorum. Bu sesin hemen ardından evin çıkış kapısına doğru koşma sesleri geldi” dedi.

“İçeriden kapıya vuruyordu kapının altından kan geliyordu”

Koşma sesinin ardından kendisinin de apartmana çıktığını ve Deniz Suna’ya, “Abla problem mi var?” diye seslendiğini anlatan Aleyna A., “Beni duyan Deniz Suna, ‘Yardım et ne olur’ diye bağırarak karşılık verdi. Bunun üzerine nişanlımla hemen yukarı çıktık. Deniz Suna’nın ikametinin önünde kan izleri vardı. Korktuğum için demir kapıyı açmaya çalışmadım. Ancak Deniz Suna içeriden kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıdan kan geliyordu. Ben, ‘Abla ne oluyor’ diye bağırdığımda Deniz Suna, ‘Yardım et öldürüyor’ diye bağırdı” dedi.

“Yardım edin öldürüyor bizi”

Deniz Suna’yı konuşturmaya çalıştığını söyleyen Aleyna A., “Nasılsın çocuğun evde mi? Polis geliyor. Size ne oldu?’ gibi şeyler söyledim. Ancak o bana sadece, ‘Yardım edin öldürüyor bizi’ diye cevap verdi. Kısa süre sonra kadının sesi tamamen kesildi. Bana hiç cevap veremez oldu. Ben ısrarla abla diye seslenince, bu defa kocası Cem Suna, ‘yardım et’ diye seslendi. ‘Size ne oldu?’ diye sorduğumda ise, ‘Hepimiz kötüyüz” dedi. Benimle konuşurken Cem Suna’nın sesi gayet iyiydi” dedi.

Kısa süre sonra polislerin geldiğini anlatan Aleyna A., “Ben uyandıktan sonra Alperen’in sesini hiç duymadım. Bu olaylar yaşanırken eve giren çıkan kimse olmadı” dedi.

Olayla ilgili Milliyet’e konuşan Deniz Suna’nın kardeşi Duygu İşler, ablasının ailesinde hiçbir sorun olmadığını söyleyerek, “Ailede en ufak sorun ya da kavga bilmiyoruz. Ablam hep pozitif ve neşeli bir kadındı. Ablam çok bilgili, kültürlü bir kadındı. Yeğenim Alperen çok uysal bir çocuktu” dedi.