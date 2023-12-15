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Kastamonu polisinden kaçak alkole geçit yok

Kastamonu polisinden kaçak alkole geçit yok

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar neticesinde, bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan arama neticesinde 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu yakalandı

Öte yandan, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise iki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ile cam düzenek ele geçirildi. Polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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