Polatlar soruşturmasına iki yeni isim eklendi

Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasına iki yeni isim daha eklendi. Bundan önce yasadışı bahis suçlarından hüküm giymiş Veysel Şahin ve Derkan Başer, yeni MASAK raporunun soruşturmaya girmesinin ardından şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat haklarında açılan soruşturmalar dahiline daha inceden bahis suçundan hüküm giymiş iki isim daha eklendi.

Başsavcılık, Polatlar hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.