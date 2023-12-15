BIST 7.961
DOLAR 29,06
EURO 31,89
ALTIN 1.909,11
HABER /  GÜNCEL

Polatlar soruşturmasına iki yeni isim eklendi

Polatlar soruşturmasına iki yeni isim eklendi

Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasına iki yeni isim daha eklendi. Bundan önce yasadışı bahis suçlarından hüküm giymiş Veysel Şahin ve Derkan Başer, yeni MASAK raporunun soruşturmaya girmesinin ardından şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat haklarında açılan soruşturmalar dahiline daha inceden bahis suçundan hüküm giymiş iki isim daha eklendi.

Başsavcılık, Polatlar hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede kadın kendini kurtaran ekibi aylar sonra ziyaret etti
Depremzede kadın kendini kurtaran ekibi aylar sonra ziyaret etti
Eşini 39, 16 yaşındaki oğlunu 49 yerinden bıçakladı! Tanık komşunun ifadeleri kan dondurdu
Eşini 39, 16 yaşındaki oğlunu 49 yerinden bıçakladı! Tanık komşunun ifadeleri kan dondurdu
Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
İYİ Parti'den dün istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama geldi
İYİ Parti'den dün istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama geldi
Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor
Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor
Muğla’nın sahil kesimlerine yağış uyarısı
Muğla’nın sahil kesimlerine yağış uyarısı
İspanya’da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu
İspanya’da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu
Cevdet Yılmaz'dan Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin flaş mesaj
Cevdet Yılmaz'dan Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin flaş mesaj
İskeçe'de bir Türk'e çarparak ölümüne yol açan Yunan polisi olay sonrası sakın ne yapmış?
İskeçe'de bir Türk'e çarparak ölümüne yol açan Yunan polisi olay sonrası sakın ne yapmış?
8 yaşındaki çocuk yavru kediyi kurtardı
8 yaşındaki çocuk yavru kediyi kurtardı
Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler
Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler
Karadenizliler karalahana çorbasına sahip çıktı
Karadenizliler karalahana çorbasına sahip çıktı