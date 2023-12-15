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Ömer Çelik'ten İsrail'in cami provokasyonuna tepki: Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır

Ömer Çelik'ten İsrail'in cami provokasyonuna tepki: Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır

İsrail tarafından Gazze'de uygulanan katliamların ardından yeni bir provokasyona daha imza atıldı. İsrail, Cenin Mülteci Kampı'na baskın yaparak camide yeni bir provokasyon gerçekleştirdi. Bu olayı sert sözlerle eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndde uygulanan katliamlara tepkiler büyürken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na baskın yaparak camide provokasyona imza atmasını eleştirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.

 

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