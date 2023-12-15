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Kadınlar üretiyor, Sakarya kazanıyor

Kadınlar üretiyor, Sakarya kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarından biri olan Sakarya Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, belediye çalışanları için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve üreten kadınların istihdamını sağlayan Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 24 saat sahada şehir için hizmet eden belediye çalışanlarının kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Bu çerçevede uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretildi. Üretilen kış takımlarından örnekleri inceleyen Ekrem Yüce, 5 personele kış takımlarını takdim etti. Yüce, “Kadınlarımıza istihdam oluşturmak, iş hayatında destek olmak, onlara meslek edindirmek için kurduğumuz kooperatiflerimiz üretmeye devam ediyor. Kadınlarımız ürettikçe şehrimiz kazanıyor. Kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üreten Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz 24 saat sahada şehrimiz için hizmet eden belediye personellerimiz için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti. Gayet dayanıklı ve sağlam olan iş kıyafetlerini çalışma arkadaşlarımıza takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Kadın kooperatiflerimiz ile hem kadın istihdamının güçlenmesi için üretimde her gün yeni bir alan oluşturuyor hem de şehir ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz” dedi.

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