Milli futbolcuya şok! Evi soyulurken o gol atıyordu

Lille'de forma giyen Türk yıldız Yusuf Yazıcı'nın evi, Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Klaksvik maçı sırasında soyuldu.

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Lille'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evi, maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor. Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği de belirtildi.

Bu sezon 8 gole katkısı var

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, geçen sezonki kiralık döneminin arıdndan tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.