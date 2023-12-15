Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! AK Parti adayları Aralık ayı sonunda belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İsrail’den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şimdi devran değişti. İsrail yalnızlığa doğru gidiyor.' dedi. Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkanı adaylarını da Aralık ayı sonunda açıklayacaklarını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. "İsrail’den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şimdi devran değişti. İsrail yalnızlığa doğru gidiyor" dedi. Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkanı adaylarını açıklayacakları tarihi de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- (Belediye başkan adayları) Belediye Başkanı adaylarıyla ilgili çalışmamız sürüyor. Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü İstanbul'da 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.

Biden'la ana temamız F-16 konusuydu

- Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

İsveç eter ki dürüst yaklaşsın

- Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

'Gazze için müdahil olanız gerekir' dedik

- Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir dedik.

- Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.