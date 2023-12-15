Ev sahibinin takılarını çalan temizlikçi tutuklandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde temizlik için geldiği evde ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalan kişi tutuklandı.

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Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ev sahibine ait altın, pırlanta, kolye, yüzük, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını eve temizlik için gelen E.A.'nın çaldığı belirlendi. E.A'nın evinde yapılan aramada hırsızlık olayına konu olan müştekinin ziynet eşyaları ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.