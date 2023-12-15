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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

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Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla S.S'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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