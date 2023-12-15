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Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.

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