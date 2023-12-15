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Sema Mukabelesi AKM'de izleyiciyle buluştu

Sema Mukabelesi AKM'de izleyiciyle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü münasebetiyle Şeb-i Arus mukabelesine ev sahipliği yaptı.

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AKM'den yapılan açıklamaya göre, asırlar boyunca Mevlevihanelerde yapılan sema mukabelesi, Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edildi.

Mukabele, postnişin Mehmet Fatih Çıtlak ve sanat yönetmeni Yüce Gümüş tarafından sahneye taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıtlak, AKM'de anlatımlı sema yaptıklarını belirterek, "Mesela bu işi ilk yapan Abdülbaki Gölpınarlı. Bizim istediğimiz sadece semanın anlatımı değil, semazenler dönerken aynı duyguyu karşı tarafa yani izleyicilere geçirmek istiyoruz. Bu programlara insanlarımız çok teveccüh gösterdi, bir hafta, 10 gün evvelden biletler tükendi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Şeb-i Arus'un yıl dönümü dolayısıyla 17 Aralık'ta AKM Tiyatro Salonu'nda Mevlevi ayini icra edecek. Künhi Abdürrahim Dede'nin Hicaz Mevlevi ayininin sahneye taşınacağı temsili, şef Mehmet Güntekin yönetecek.

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