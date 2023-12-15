2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak,

Aile Destek Paketi ödemeleri 2023 Aralık ayı takvimi merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri için başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınırken ödemelerin gelir miktarına göre değişiklik gösterebildiği biliniyor. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ve nasıl öğrenilir? İşte Aile Destek Ödemeleri 2023 Aralık ayı bilgileri.

Abone ol

Aile Destek ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Her ay belirli tarihlerde ödemeler yapılırken ödenekten yararlanan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ve nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. İşte Aile Destek Ödemeleri 2023 Aralık ayı bilgileri.

Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.



Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.



2023 Aile Destek Programı

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.