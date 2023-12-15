Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı.
Bilet fiyatları 7500 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Bilet satışlarının bugün GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olduğu; yarın saat 11.00’de de GS Logolu Passolig kartlarına satışa sunulacağı ifade edildi.
Galatasaray - Fatih Karagümrük mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:
Premium: 7500 TL
Delux: 7000 TL
Lux: 6500 TL
Classic: 6 bin TL
Kategori 1: 4000 TL
Kategori 2: 3000 TL
Kategori 3: 2400 TL
Kategori 4: 2000 TL
Kategori 5: 1800 TL
Kategori 6: 1350 TL
Kategori 7: 1000 TL
Kategori 8: 550 TL
Kategori 9: 500 TL